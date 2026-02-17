В Госдуме предложили обязать организации обосновывать изменения тарифов ЖКХ

«Законопроектом предлагается обязать коммунальные организации включать в платежный документ стандартизированное обоснование роста начислений при превышении платы над уровнем аналогичного периода прошлого года в понятных для граждан формулировках и в объёме не более двух листов в формате А4», — сообщается в пояснительной записке к проекту.