Специалист поделилась, как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Для улучшения состояния при насморке рекомендуется много пить воды и постоянно промывать нос. Как рассказала врач-оториноларинголог Анна Гулакова в интервью NEWS.ru, заложенность и выделения, являются проявлением защитных механизмов организма и не требуют консультации врача.
— 90% насморков вызваны вирусами. Чтобы сопли меньше мешали, необходимо их сделать менее густыми. Также важно поддержание правильного микроклимата в комнате. Температура должна быть от +19 до +21 градуса, а влажность воздуха 40−60%, — уточнила специалист.
Если нос сильно заложен, доктор посоветовала пользоваться спреями, которые сужают сосуды. Cпреи удобнее дозировать, и они менее вредны, чем капли. Использовать их нужно не чаще трех раз в сутки и не более пяти дней, чтобы не было привыкания.
