Специалист поделилась, как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Если нос сильно заложен, доктор посоветовала пользоваться спреями, которые сужают сосуды. Cпреи удобнее дозировать, и они менее вредны, чем капли. Использовать их нужно не чаще трех раз в сутки и не более пяти дней, чтобы не было привыкания.