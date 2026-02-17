Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист поделилась, как быстро вылечить насморк в домашних условиях

Врач Гулакова: промывание носа и частое обильное питье помогают при насморке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Для улучшения состояния при насморке рекомендуется много пить воды и постоянно промывать нос. Как рассказала врач-оториноларинголог Анна Гулакова в интервью NEWS.ru, заложенность и выделения, являются проявлением защитных механизмов организма и не требуют консультации врача.

— 90% насморков вызваны вирусами. Чтобы сопли меньше мешали, необходимо их сделать менее густыми. Также важно поддержание правильного микроклимата в комнате. Температура должна быть от +19 до +21 градуса, а влажность воздуха 40−60%, — уточнила специалист.

Если нос сильно заложен, доктор посоветовала пользоваться спреями, которые сужают сосуды. Cпреи удобнее дозировать, и они менее вредны, чем капли. Использовать их нужно не чаще трех раз в сутки и не более пяти дней, чтобы не было привыкания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за ложное сообщение о минировании аэропорта столицы Приангарья жителя Приморья отправят на лечение в психиатрическую больницу.