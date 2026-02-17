В Омске уничтожат 140 тысяч доз контрафактной вакцины для птиц

Нарушение выявили еще в октябре прошлого года. Во время осмотра ветеринарной аптеки предприятия специалисты наткнулись на 70 флаконов живой вакцины «Г. Е. ВАК» американского производства. Препарат предназначен для защиты индеек от геморрагического энтерита. Общий объем партии потянул почти на 140 тысяч доз.