В Омске уничтожат 140 тысяч доз контрафактной вакцины для птиц

Арбитражный суд Омской области обязал «Морозовскую птицефабрику» уничтожить крупную партию нелегального препарата. Решение принято 4 февраля 2026 года по иску регионального Управления Россельхознадзора.
Нарушение выявили еще в октябре прошлого года. Во время осмотра ветеринарной аптеки предприятия специалисты наткнулись на 70 флаконов живой вакцины «Г. Е. ВАК» американского производства. Препарат предназначен для защиты индеек от геморрагического энтерита. Общий объем партии потянул почти на 140 тысяч доз.
Проверка показала: разрешений на ввоз и использование этой вакцины в России никто не давал. А значит, препарат по закону считается контрафактным. Оставлять его на хранении рискованно — такая продукция угрожает эпизоотической безопасности региона.
Суд встал на сторону надзорного ведомства. Теперь птицефабрике предстоит за свой счет утилизировать опасное лекарство. Кроме того, с юридического лица взыскали 50 тысяч рублей штрафа в доход федерального бюджета.
Ранее мы сообщали, что в детском саду Омска нашли говяжью печень с сальмонеллой.