Три поколения: Роза Рымбаева опубликовала редкое семейное фото

На студийной фотографии члены звездной семьи в классических нарядах счастливо улыбаются. Так артистка поздравила единственного внука с днем рождения.
«С днем рождения, Зейінім. Береги себя, моя дорогой», — подписала она публикацию.
Поклонники Розы Рымбаевой присоединились к поздравлениям:
С днем рождения тебя! Пусть малыш вырастет великим гражданином, здоровья и долгих лет жизни! Поздравляю! Желаю счастливого детства!! Красавчик.
Недавно, в январе 2026-го, поклонники звездной семьи восхитились эрудицией маленького Зейна. А Али Окапов устроил с ним «модный показ».