Три поколения: Роза Рымбаева опубликовала редкое семейное фото

Известная казахстанская певица Роза Рымбаева опубликовала фото с сыном Али Окаповым и внуком, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На студийной фотографии члены звездной семьи в классических нарядах счастливо улыбаются. Так артистка поздравила единственного внука с днем рождения.

«С днем ​​рождения, Зейінім. Береги себя, моя дорогой», — подписала она публикацию.

Поклонники Розы Рымбаевой присоединились к поздравлениям:

С днем рождения тебя! Пусть малыш вырастет великим гражданином, здоровья и долгих лет жизни! Поздравляю! Желаю счастливого детства!! Красавчик.

Недавно, в январе 2026-го, поклонники звездной семьи восхитились эрудицией маленького Зейна. А Али Окапов устроил с ним «модный показ».