Власти Петербурга попросили наградить Петра Гуменника за выступление на Олимпиаде

Фигуриста Петра Гуменника попросили отметить на уровне Петербурга за выступление на Олимпийских играх. Такую просьбу во время заседания правительства Северной столицы высказал депутат Госдумы Михаил Романов.
— Петра засудили, так же думают и горожане, мы просим его отметить, — сказал депутат.
Как сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Смольного Антон Шантырь, Петр Гуменник получает поддержку от города, как атлет воспитанный в городе и живущий в Петербурге.
— Петр Гуменник, воспитанный на берегах Невы, будет поддержан, — сказал Шантырь. — многие видели его выступление. Олимпийское, хоть и без медали. Для спорта такие ситуации бывают. Это особое испытание, он с гордостью его пройдет. Впереди нас ждут славные олимпийские времена, на следующей Олимпиаде он покажет хороший результат.
Напомним, Петр Гуменник из Петербурга занял 6-е место на Олимпийских играх в Милане.