Власти Петербурга попросили наградить Петра Гуменника за выступление на Олимпиаде

Горожане считают, что фигуриста засудили.

Источник: Комсомольская правда

Фигуриста Петра Гуменника попросили отметить на уровне Петербурга за выступление на Олимпийских играх. Такую просьбу во время заседания правительства Северной столицы высказал депутат Госдумы Михаил Романов.

— Петра засудили, так же думают и горожане, мы просим его отметить, — сказал депутат.

Как сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Смольного Антон Шантырь, Петр Гуменник получает поддержку от города, как атлет воспитанный в городе и живущий в Петербурге.

— Петр Гуменник, воспитанный на берегах Невы, будет поддержан, — сказал Шантырь. — многие видели его выступление. Олимпийское, хоть и без медали. Для спорта такие ситуации бывают. Это особое испытание, он с гордостью его пройдет. Впереди нас ждут славные олимпийские времена, на следующей Олимпиаде он покажет хороший результат.

Напомним, Петр Гуменник из Петербурга занял 6-е место на Олимпийских играх в Милане.