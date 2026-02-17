Ричмонд
В Волгограде решат судьбу краснокнижного Кудрявого пеликана

Судьба Кудрявого пеликана, которого изъяли в домовладении жительницы в Калмыкии и отправили на реабилитацию в Волгоград, будет решена после его полного обследования.

Источник: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

— В АНО «Центр реабилитации диких животных “Птичий остров” есть все необходимое для ухода за Кудрявым пеликаном и опыт работы в таких случаях. После того, как птице окажут детальное медицинское обследование, будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы, — сообщили 17 февраля в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Ранее информация о нахождении в частном домовладении этой птицы, которая занесена в Красную книгу МСОП со статусом «уязвимый», поступила в природоохранное ведомство от жителя поселка Улан-Хол Лаганского района Калмыкии. Пеликана изъяли от отвезли в Волгоград на временное содержание в АНО «Центр реабилитации диких животных “Птичий остров”.

Пеликан проходит обследование. Сообщается, что состояние питомца удовлетворительное, аппетит хороший. В волгоградском центре эту чудо-птицу называют «Кудрявость № 1».