Маршруты автобусов изменились из-за снегопада в Нижнем Новгороде

Аналогичные ограничения коснулись и других направлений: маршрут № 46 теперь сокращен до остановки «Акварель», а автобусы № 118 доезжают лишь до магазина «Пятерочка» на улице Балтийской. Кроме того, на улице Деловой зафиксированы серьезные затруднения в движении автобусов № 20. Проезд общественного транспорта здесь блокируют припаркованные автомобили, мешающие маневрированию в условиях непогоды.