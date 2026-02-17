Маршруты автобусов изменились из-за снегопада в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде из-за сложных погодных условий и обильных осадков временно изменена схема движения нескольких популярных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). В частности, электробусы № 6 и автобусы № 41 в настоящий момент не заезжают в микрорайон Цветы — транспорт следует только до остановки «ЖК Новая Кузнечиха».
Аналогичные ограничения коснулись и других направлений: маршрут № 46 теперь сокращен до остановки «Акварель», а автобусы № 118 доезжают лишь до магазина «Пятерочка» на улице Балтийской. Кроме того, на улице Деловой зафиксированы серьезные затруднения в движении автобусов № 20. Проезд общественного транспорта здесь блокируют припаркованные автомобили, мешающие маневрированию в условиях непогоды.
Транспортные службы заверяют, что ситуация носит временный характер. Движение всех указанных автобусов и электробусов будет возобновлено в полном объеме сразу после завершения работ по расчистке дорожного полотна от снега. Пассажирам рекомендуется учитывать данные изменения при планировании поездок по городу.
Ранее 32,7 млн рублей на борьбу со снегом выделила нижегородская мэрия.