«Фантастически»: казахстанцы обсуждают видео Балхаша из космоса

Видео Балхаша с орбиты российский космонавт опубликовал сегодня, 17 февраля, на своей странице в Instagram.
«Как выглядит одно из самых красивых озер в мире из космоса? Фантастически! Пролетаем Балхаш», — написал Олег Артемьев.
Под публикацией свои впечатления от увиденного выразили и казахстанцы.
«Любимый Казахстан! Спасибо», «И родной Капчагай здесь», «Спасибо, что дарите нам эту красоту», «Балхаш сразу можно узнать по бирюзовому цвету», «Сразу узнал Балхаш родненький», — оставили комментарии пользователи соцсети.