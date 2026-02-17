Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фантастически»: казахстанцы обсуждают видео Балхаша из космоса

Летчик-космонавт «Роскосмоса», бортинженер Международной космической станции (МКС) Олег Артемьев поделился новыми кадрами Балхаша из космоса, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео Балхаша с орбиты российский космонавт опубликовал сегодня, 17 февраля, на своей странице в Instagram.

«Как выглядит одно из самых красивых озер в мире из космоса? Фантастически! Пролетаем Балхаш», — написал Олег Артемьев.

Под публикацией свои впечатления от увиденного выразили и казахстанцы.

«Любимый Казахстан! Спасибо», «И родной Капчагай здесь», «Спасибо, что дарите нам эту красоту», «Балхаш сразу можно узнать по бирюзовому цвету», «Сразу узнал Балхаш родненький», — оставили комментарии пользователи соцсети.