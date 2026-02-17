Ричмонд
Астанчанин спрятал запрещенное вещество в носок, но попался полиции

Полиция Астаны задержала 40-летнего жителя столицы. При обыске у мужчины было обнаружено несколько свертков с запрещенным веществом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Источник: Nur.kz

В официальном Instagram Департамента полиции Астаны сообщили о задержании 40-летнего мужчины в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

При личном обыске у мужчины было обнаружено несколько свёртков с веществом со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик Мефедрон. Также был найден ещё один свёрток, который мужчина пытался спрятать в носке.

Обнаруженное вещество изъято, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полиция напомнила, что незаконный оборот наркотиков влечёт за собой строгую уголовную ответственность.

Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению наркопреступлений. Гражданам рекомендуется не оставаться равнодушными и сообщать о фактах незаконного оборота запрещённых веществ.