Астанчанин спрятал запрещенное вещество в носок, но попался полиции

В официальном Instagram Департамента полиции Астаны сообщили о задержании 40-летнего мужчины в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
При личном обыске у мужчины было обнаружено несколько свёртков с веществом со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик Мефедрон. Также был найден ещё один свёрток, который мужчина пытался спрятать в носке.
Обнаруженное вещество изъято, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полиция напомнила, что незаконный оборот наркотиков влечёт за собой строгую уголовную ответственность.
Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению наркопреступлений. Гражданам рекомендуется не оставаться равнодушными и сообщать о фактах незаконного оборота запрещённых веществ.