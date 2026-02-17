Синоптик назвал регионы, в которых выросли гигантские сугробы

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Гигантские сугробы выросли в Кировской области (Нолинск — 111 сантиметров), Башкирии (Бакалы — 108 сантиметров), Пермском крае (Губаха — 108 сантиметров), Нижегородской области (Шахунья — 96 сантиметров), Татарстане (Вязовые — 95 сантиметров), Удмуртии (Чебоксары — 91 сантиметр), Рязанской области (Старожилово — 72 сантиметра)», — рассказал Тишковец.
Также он отметил, что в Москве в результате прошедших снегопадов высота снежного покрова на 20% превышает норму.