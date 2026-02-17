Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье простились с историком Роем Медведевым

РИА Новости: в одинцовском морге завершилось прощание с Роем Медведевым.

Источник: © РИА Новости

ОДИНЦОВО (Московская область), 17 фев — РИА Новости. Прощание с историком Роем Медведевым завершилось в одинцовском морге в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Историк умер утром 13 февраля на 101-м году жизни. Как рассказала РИА Новости его невестка Светлана, причиной смерти стали отек мозга и ишемическая болезнь сердца.

Прощание с Медведевым прошло во вторник в одинцовском морге. Родные и близкие с цветами собрались в траурном зале, чтобы проводить историка в последний путь.

Похороны пройдут после кремации на подмосковном Лайковском кладбище.