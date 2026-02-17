Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три омички отобрались на всероссийские старты по конькобежному спорту

Это произошло по итогам отбора на финал соревнований «Серебряные коньки».

Источник: Комсомольская правда

В Омске на льду спортшколы «Красная звезда» прошли отборочные соревнования на финал всероссийского турнира «Серебряные коньки». В них участвовали спортсмены из шести регионов Сибири.

По итогам отбора три омских конькобежки прошли в финал соревнований.

В Омске турнир собрал порядка 100 конькобежцев 12−13 лет. Они разыгрывали медали в многоборье, сообщила пресс-служба областного минспорта.

Среди девушек первое и второе места заняли представительницы Иркутской области Юлия Анциферова и Диана Ти соответственно, а бронзовую медаль выиграла омичка Елизавета Ковальчук.

У юношей победил Иван Ключик из Иркутской область, второе место у Дениса Хакимов из Красноярского края, третье у Максима Кушнарева из Иркутской области.

Таким образом, в финал от Омска попала Елизавета Ковальчук, а еще две наших атлетки, Софья Маракаева и Юлианна Иволга вошли в ТОП-6 участников. Поэтому они также выступят в финале.

Финал «Серебряных коньков» теперь пройдет в марте в Нижнем Новгороде.

Ранее мы писали, что «Авангард» дома обыграл «Трактор» 6:2 в матче чемпионата КХЛ.