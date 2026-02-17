Три омички отобрались на всероссийские старты по конькобежному спорту

В Омске на льду спортшколы «Красная звезда» прошли отборочные соревнования на финал всероссийского турнира «Серебряные коньки». В них участвовали спортсмены из шести регионов Сибири.
По итогам отбора три омских конькобежки прошли в финал соревнований.
В Омске турнир собрал порядка 100 конькобежцев 12−13 лет. Они разыгрывали медали в многоборье, сообщила пресс-служба областного минспорта.
Среди девушек первое и второе места заняли представительницы Иркутской области Юлия Анциферова и Диана Ти соответственно, а бронзовую медаль выиграла омичка Елизавета Ковальчук.
У юношей победил Иван Ключик из Иркутской область, второе место у Дениса Хакимов из Красноярского края, третье у Максима Кушнарева из Иркутской области.
Таким образом, в финал от Омска попала Елизавета Ковальчук, а еще две наших атлетки, Софья Маракаева и Юлианна Иволга вошли в ТОП-6 участников. Поэтому они также выступят в финале.
Финал «Серебряных коньков» теперь пройдет в марте в Нижнем Новгороде.
