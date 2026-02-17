Ричмонд
В Ростове в районе ипподрома обрушился кирпичный забор

В центре Ростова на пешеходную дорожку на Текучева упал кирпичный забор.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова в районе ипподрома обрушился кирпичный забор. Он обвалился на улице Текучева на тротуар.

Забор отделял гаражи от улицы. Сейчас оставшаяся его часть наклонена в сторону проезжей части. А в некоторых местах есть бреши в конструкции, которые, судя по виду, образовались некоторое время назад.

Когда корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» прибыл на место, обрушившиеся кирпичи уже убрали с проезжей части, а также с части пешеходной дорожки, собрав их в кучу.

