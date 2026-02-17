Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минприроды объяснили появление зеленой воды в Суворовском

Ростовчане испугались зеленой воды в речке, но оказалось, что это безвредный краситель.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане заметили в водоеме в Суворовском ярко-зеленую воду и забеспокоились. Однако оказалось, что причина была не в ядовитом сбросе, а в поисках коммунальной аварии. Об этом сообщили в донском минприроды.

Как говорится в сообщении, в начале февраля на теплосетях микрорайона случилась поломка. Чтобы точно определить, где именно прорвало трубу, энергетики залили в систему специальный краситель — «Уранин-А». Он абсолютно безопасен для природы и людей, но зато отлично виден в воде. Часть этой подкрашенной жидкости попала в ливневку, а оттуда — в местную речку.

Когда 14 февраля экологи приехали проверять водоем, зеленой воды уже не было. Коммунальщики нашли место утечки и сейчас заканчивают ремонт. Полностью устранить последствия аварии обещают до 25 февраля.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!