В минприроды объяснили появление зеленой воды в Суворовском

Ростовчане заметили в водоеме в Суворовском ярко-зеленую воду и забеспокоились. Однако оказалось, что причина была не в ядовитом сбросе, а в поисках коммунальной аварии. Об этом сообщили в донском минприроды.
Как говорится в сообщении, в начале февраля на теплосетях микрорайона случилась поломка. Чтобы точно определить, где именно прорвало трубу, энергетики залили в систему специальный краситель — «Уранин-А». Он абсолютно безопасен для природы и людей, но зато отлично виден в воде. Часть этой подкрашенной жидкости попала в ливневку, а оттуда — в местную речку.
Когда 14 февраля экологи приехали проверять водоем, зеленой воды уже не было. Коммунальщики нашли место утечки и сейчас заканчивают ремонт. Полностью устранить последствия аварии обещают до 25 февраля.
