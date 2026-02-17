В минприроды объяснили появление зеленой воды в Суворовском

Как говорится в сообщении, в начале февраля на теплосетях микрорайона случилась поломка. Чтобы точно определить, где именно прорвало трубу, энергетики залили в систему специальный краситель — «Уранин-А». Он абсолютно безопасен для природы и людей, но зато отлично виден в воде. Часть этой подкрашенной жидкости попала в ливневку, а оттуда — в местную речку.