СМИ: полная блокировка Telegram в России начнется 1 апреля

Источники Baza сообщили о планах Роскомнадзора начать тотальную блокировку Telegram в России с 1 апреля по аналогии с Instagram. Ранее в РКН подтверждали введение ограничений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Роскомнадзор может приступить к полной блокировке мессенджера Telegram на территории России уже с 1 апреля. О готовящихся мерах сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.

По данным канала, с указанной даты регулятор начнет «тотальную блокировку» платформы по сценарию, который ранее применялся к соцсетям Instagram* и Facebook* (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Источники утверждают, что ограничения будут действовать на всей территории страны. Предполагается, что приложение перестанет загружаться и обновлять данные как через мобильные сети операторов связи, так и через стационарных интернет-провайдеров.

Роскомнадзор, реагируя на появившуюся информацию в интернете, заявил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

О начале работы по ограничению Telegram 10 февраля писал РБК. Позже в самом ведомстве подтвердили введение «последовательных ограничений», объяснив это необходимостью обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ