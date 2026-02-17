СМИ: полная блокировка Telegram в России начнется 1 апреля

Роскомнадзор может приступить к полной блокировке мессенджера Telegram на территории России уже с 1 апреля. О готовящихся мерах сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
По данным канала, с указанной даты регулятор начнет «тотальную блокировку» платформы по сценарию, который ранее применялся к соцсетям Instagram* и Facebook* (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Источники утверждают, что ограничения будут действовать на всей территории страны. Предполагается, что приложение перестанет загружаться и обновлять данные как через мобильные сети операторов связи, так и через стационарных интернет-провайдеров.
Роскомнадзор, реагируя на появившуюся информацию в интернете, заявил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
О начале работы по ограничению Telegram 10 февраля писал РБК. Позже в самом ведомстве подтвердили введение «последовательных ограничений», объяснив это необходимостью обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.
