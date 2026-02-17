Почти 90% омских родителей стали обсуждать с детьми правила поведения в интернете

Так 34% омичей считают оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13—15 лет. При этом 29% опрошенных уверены, что знакомство с платформами стоит отложить до 16—17 лет. Что интересно — омские мамы чаще допускают регистрацию в 10—12 лет, тогда как суровые омские отцы чаще выбирают стратегию полного запрета. Также очень высока доля омских родителей, которые стали постоянно обсуждать со своими детьми правила поведения в интернете — таких семей насчитывается на сегодняшний день в регионе 82%. Из них 56% предупреждают своих чад о рисках общения с незнакомцами, 27% говорят о сохранности персональных данных, а 26% — предостерегают от переходов по подозрительным ссылкам и обсуждают тему мошенничества.