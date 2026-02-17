Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лидерами рейтинга лучших крепленых вин стали вина «Черный полковник» и «Черный доктор» от винодельни «Солнечная долина» из Крыма, набравшие 90,9 и 90,8 балла, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«Абсолютным лидером рейтинга стало вино “Черный полковник” от винодельни “Солнечная долина” (Крым), набравшее 90,9 балла. Всего на 0,1 балла от него отстало другое легендарное вино того же производителя — “Черный доктор”, — говорится в сообщении.
Там отметили, что впервые за шесть лет проведения «Винного гида России» сразу два крепленых вина перешагнули порог в 90 баллов.
В топ-5 выдержанных крепленых вин также вошли: «Коктебель. Ркацители», «Портвейн Крымский Солнечной Долины», «Нектар. Гранд Десерт. Шато Тамань Резерв 2021».
«В категории марочных вин (выдержка в дубе не менее 24 месяцев) традиционно высокие результаты показали моносортовые позиции. Эксперты выделили мускаты Южного берега Крыма и красные вина из сорта Саперави», — добавили в ведомстве.
Так, в топ-5 категории марочных вин вошли: «Массандра. Мускат Белый Южнобережный», «Фанагория. Кагор», «Фанагория. Солера», «Шато Ай-Даниль. Джаннет Крым Мускат белый, 2018», «Фанагория. Портвейн».
В Роскачестве подчеркнули, что продажи крепленых вин в России превысили 11 миллионов литров в 2025 году, причем более 90% объема пришлось именно на отечественную продукцию. Производство также выросло на 12,7%, до 12,68 миллиона литров.