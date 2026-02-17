Прокуратура установит виновных в отключении горячей воды и отопления в домах Уфы

В Уфе прокуратура взяла на контроль ситуацию с крупной коммунальной аварией. Напомним, ночью на трубопроводе в районе улицы 50-летия Октября произошел прорыв трубы, в результате чего без горячей воды и с пониженными параметрами отопления остались многоквартирные дома, социальные учреждения и коммерческие организации. Отмечается, что часть объектов оперативно переключили на резервные теплотрассы.
Сейчас надзорное ведомство разберется в причинах и обстоятельствах случившегося.
Ранее БашРТС сообщило, что на пониженном отоплении остаются 44 дома.
