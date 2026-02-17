Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура установит виновных в отключении горячей воды и отопления в домах Уфы

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий аварии на теплосетях в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура взяла на контроль ситуацию с крупной коммунальной аварией. Напомним, ночью на трубопроводе в районе улицы 50-летия Октября произошел прорыв трубы, в результате чего без горячей воды и с пониженными параметрами отопления остались многоквартирные дома, социальные учреждения и коммерческие организации. Отмечается, что часть объектов оперативно переключили на резервные теплотрассы.

Сейчас надзорное ведомство разберется в причинах и обстоятельствах случившегося.

Ранее БашРТС сообщило, что на пониженном отоплении остаются 44 дома.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.