Прокуратура установит виновных в отключении горячей воды и отопления в домах Уфы

В Уфе прокуратура взяла на контроль ситуацию с крупной коммунальной аварией. Напомним, ночью на трубопроводе в районе улицы 50-летия Октября произошел прорыв трубы, в результате чего без горячей воды и с пониженными параметрами отопления остались многоквартирные дома, социальные учреждения и коммерческие организации. Отмечается, что часть объектов оперативно переключили на резервные теплотрассы.