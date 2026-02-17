Ричмонд
Одна стиралка, посудомойка, две газовые плиты, 10 кг посуды и до 10 пар обуви: Диаспоре расширили список беспошлинного ввоза товаров — теперь они будут «возвращаться» в Молдову по нескольку раз в год

Едва ли новые меры правительства вернут людей домой.

Источник: Комсомольская правда

Правительство представило список товар, которые граждане РМ, возвращающиеся на постоянное проживание в Молдову, смогут ввезти без уплаты импортных пошлин, согласно новому проекту министерства финансов.

А кто проверит возвращаются они на родину навсегда или на время?

Фото: соцсети Фото: соцсети.

