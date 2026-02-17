Торговые соглашения на $300 млн: Сырдарья и Афганистан укрепляют бизнес-связи

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Предприниматели Сырдарьинской области и Афганистана на бизнес-форуме в Кабуле обсудили расширение торговли и договорились о поставках продукции на $300 млн, включая продовольствие, текстиль, промышленную продукцию и строительные материалы. Об этом сообщает администрация Сырдарьинской области.
По информации хокимията, в Кабуле состоялся бизнес-форум с участием делегации Узбекистана во главе хокима Сырдарьинской области Эркинжона Турдимова и представителей узбекских и афганских деловых кругов.
В ходе форума состоялись встречи B2B и G2B между предпринимателями и государственными структурами двух стран, по итогам которых заключены торговые соглашения на $300 млн, включающие поставки продовольствия, текстиля, стройматериалов и промышленной продукции.
Страны ЦА рассматривают Афганистан не как зону кризиса, а как регион возможностей.
«По итогам бизнес-форума достигнуты экспортно-импортные соглашения на общую сумму $300 млн. Договоренности охватывают поставки продовольственной продукции, муки и зерна, текстильных изделий, строительных материалов, химической и другой промышленной продукции», — добавили в хокимияте.
Стороны подтвердили намерение продолжать укреплять экономическое сотрудничество и развивать торговые связи между Сырдарьинской областью и Афганистаном.