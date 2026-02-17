Свердловские депутаты ликвидировали поселок Каквинские Печи под Карпинском

Поселок Каквинские Печи был основан в начале XX века рабочими Надеждинского металлургического завода, которые производили в этих местах древесный уголь из хвойных пород деревьев. Решение о ликвидации населенного пункта было принято городской думой еще в 2014 году. После этого начался процесс переселения жителей. На момент принятия решения в поселке проживало 69 человек. Процесс расселения завершился в 2019 году, а в 2020 году поселок отключили от электросетей.