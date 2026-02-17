Свердловские депутаты ликвидировали поселок Каквинские Печи под Карпинском

Как пояснил депутатам мэр Андрей Клопов, населенный пункт на сегодня «фактически не функционирует» и не имеет перспективы для дальнейшего развития. «На территории поселка нет постоянного проживающего населения, жилых домов, объектов торговли, производственной, инженерной и социальной инфраструктур», — добавил градоначальник.
Решение о ликвидации населенного пункта в третьем, окончательном чтении единогласно поддержали все 40 депутатов, присутствующие на заседании.
Поселок Каквинские Печи был основан в начале XX века рабочими Надеждинского металлургического завода, которые производили в этих местах древесный уголь из хвойных пород деревьев. Решение о ликвидации населенного пункта было принято городской думой еще в 2014 году. После этого начался процесс переселения жителей. На момент принятия решения в поселке проживало 69 человек. Процесс расселения завершился в 2019 году, а в 2020 году поселок отключили от электросетей.
Ранее, в июле 2025 года, депутаты поддержали упразднение поселка Шайтанский Рудник на территории Нижней Салды. Как тогда пояснила председатель думы города Наталья Шкредова, жители покинули населенный пункт в связи с остановкой добычи известняка на местном карьере, который выработал свой ресурс более 30 лет назад.