Ребёнок на балконе ради лайков? В Ташкенте обсуждают опасное видео

Напомним, ранее в России блогер вызвал общественный резонанс, опубликовав видео, где он бросает младенца в огромный сугроб. После волны критики он заявил, что это якобы была кукла. Но осадок, как говорится, остался.
Теперь, похоже, у нас появился свой аналогичный случай.
Жительница Янгихаётского района столицы опубликовала ролик, снятый на балконе многоэтажного дома. На кадрах видно, как женщина одной рукой держит сидящего на поручнях младенца, а другой снимает происходящее на телефон.
Высота — 7 этажей. Под ребёнком — пустота. Любое неловкое движение, потеря равновесия или резкий рывок и последствия могли бы быть трагическими.
Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурную реакцию. Пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что в происходящем нет ничего страшного: мол, многие матери показывают детям окрестности, держат их на руках у окна, и «раздувать из мухи слона» не стоит.
Другие же убеждены, что подобные действия недопустимы и требуют проверки. По их мнению, даже кратковременное нахождение ребёнка в такой ситуации — это прямой риск для жизни.
Возможно, правоохранительным органам и детскому омбудсмену стоит обратить внимание на этот случай и провести проверку хотя бы для того, чтобы убедиться, что ребёнку ничего не угрожает.
А вы как считаете — это норма или всё же тревожный сигнал?