3 тысячи блинов раздадут бесплатно в ЦПКиО Волгограда на Масленицу

В парке 21 и 22 февраля развернутся гастрономические площадки.

Источник: Комсомольская правда

В ЦПКиО Волгограда готовятся к празднованию Масленицы, в том числе гастрономическому фестивалю русской кухни, площадки которого будут работать в субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля 2026 года. Как рассказали в администрации Центрального парка, гости смогут попробовать блины с множеством начинок по бабушкиным рецептам, горячие пирожки, мясо верченое, а также горячие взвар и чай из дровяного самовара. Всего для праздника испекут около 10 тысяч блинов.

Точки питания расположатся в разных уголках парка и на крытых фудкортах. Волгоградцам предложат блины со сметаной, сгущенкой, вареньем и сытными начинками. 3 тысячи блинов раздадут бесплатно. Также гостей масленичный гуляний будут бесплатно поить горячим чаем из самовара.

Напомним, помимо угощений на праздник стоит сходить, чтобы посмотреть концерт, принять участие в народных забавах, потанцевать. Культурную программу подготовили на два дня. Кульминацией праздника станет сжигание 10-метрового чучела в Прощенное воскресенье. Полная программа «Масленицы» на нашем сайте.