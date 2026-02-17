3 тысячи блинов раздадут бесплатно в ЦПКиО Волгограда на Масленицу

В ЦПКиО Волгограда готовятся к празднованию Масленицы, в том числе гастрономическому фестивалю русской кухни, площадки которого будут работать в субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля 2026 года. Как рассказали в администрации Центрального парка, гости смогут попробовать блины с множеством начинок по бабушкиным рецептам, горячие пирожки, мясо верченое, а также горячие взвар и чай из дровяного самовара. Всего для праздника испекут около 10 тысяч блинов.