Прокуратура Прикамья взыскивает свыше 700 млн рублей со строительного подрядчика

Прокуратура Пермского края в судебном порядке требует признать недействительными (ничтожными) муниципальные контракты на сумму более 700 млн руб., заключенные при наличии конфликта интересов.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает сайт надзорного органа, заявление было направлено к ООО «СК “Славянский дом”. Компания в разные годы получила шесть контрактов на строительство социальных объектов на территории Пермского муниципального округа. Заказчиком выступило МКУ “Управление капитального строительства Пермского муниципального округа”.

«Основанием для обращения в суд явились выявленные в ходе надзорной деятельности факты коррупционных нарушений со стороны директора муниципального заказчика и учредителя подрядчика», — сообщает надзорный орган. Нарушения, по мнению прокуратуры, выразились в конфликте интересов.