Резкое падение после +17 градусов до −9: Какой будет погода в Ростовской области 17 февраля

По области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, днем на западе региона возможен мокрый снег. Утром в отдельных районах ожидаются туман, гололед и гололедица. Западный и северо-западный с переходом на северо-восточный ветер задует со скоростью 6−11 метров в секунду.