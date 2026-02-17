Резкое падение после +17 градусов до −9: Какой будет погода в Ростовской области 17 февраля

После +17 градусов, до которых прогрелся воздух в Ростовской области в понедельник, днем во вторник, 17 февраля, существенно похолодает. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Западный и северо-западный ветер сменит направление на северо-восточный, его средняя скорость составит 6−11 метров в секунду. Воздух прогреется всего до +2 — +4 градусов.
В ночь на среду, 18 февраля, в городе возможен небольшой дождь, гололедица на дорогах. Температура опустится до −1 — +1 градуса.
По области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, днем на западе региона возможен мокрый снег. Утром в отдельных районах ожидаются туман, гололед и гололедица. Западный и северо-западный с переходом на северо-восточный ветер задует со скоростью 6−11 метров в секунду.
Днем температура составит от −2 до +3 градусов, местами до +7, в крайних южных районах — до +11 градусов.
В ночь на 18 февраля осадки продолжатся: дождь и мокрый снег, на севере — снег. В отдельных районах возможны гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах образуется гололедица. Температура ночью опустится до −3 — +2 градусов, при прояснениях — до −9.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!