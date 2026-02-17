Минпросвещения проведет голосование за новое название учебы в колледжах

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет голосование за новое название для среднего профессионального образования (СПО) среди учащихся и сотрудников колледжей, его итоги подведут через две-три недели, заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Владимир Желонкин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об изменении наименования «среднее профессиональное образование».
«Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО… Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что это (результат — ред.) будет в течение недель двух-трех», — сказал РИА Новости Желонкин.
По его словам, инициатива требует детальной проработки и изменения законодательства.