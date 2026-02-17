Минпросвещения проведет голосование за новое название учебы в колледжах

«Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО… Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что это (результат — ред.) будет в течение недель двух-трех», — сказал РИА Новости Желонкин.