Грузинские фигуристы из Перми Метёлкина и Берулава выиграли серебро ОИ

Однако в произвольной программе Миура и Кихара показали самое чистое катание. К тому же судьи плюсовали их очень щедро. В результате с пятого места японская пара сумела подняться на первое, набрав за оба выступления 231,24 балла. Опередить их и стать олимпийскими чемпионами Метёлкина — Берулава могли лишь при идеальном произвольном прокате. Но Анастасия допустила степ-аут на выезде с выброса. В остальном пермские грузины были безошибочны. Их общая сумма — 221,75 балла.