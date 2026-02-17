Грузинские фигуристы из Перми Метёлкина и Берулава выиграли серебро ОИ

Фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, тренирующиеся в Перми, но выступающие за сборную Грузии, стали серебряными призёрами Олимпиады в Италии.
«Для нашей команды это первая медаль такого уровня. За этим результатом — годы совместной работы, характер и умение не сдаваться в сложные моменты», — сказал глава пермской тренерской группы Павел Слюсаренко в интервью сайту perm.aif.ru.
После недавней победы на чемпионате Европы в Шеффилде Метёлкина — Берулава не скрывали, что на Олимпийских играх тоже будут бороться за золото. И они вели эту борьбу, демонстрируя стабильность и качество на протяжении всего личного турнира в парном катании.
После короткой программы Настя с Лукой были вторыми. Лидерство с перевесом в 5 баллов захватили Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин — пара из Германии, которую тренирует сочинский тренер Дмитрий Савин. А двукратные чемпионы мира японцы Рику Миура и Рюити Кихара, сорвавшие поддержку, улетели в турнирной таблице аж на пятое место.
Однако в произвольной программе Миура и Кихара показали самое чистое катание. К тому же судьи плюсовали их очень щедро. В результате с пятого места японская пара сумела подняться на первое, набрав за оба выступления 231,24 балла. Опередить их и стать олимпийскими чемпионами Метёлкина — Берулава могли лишь при идеальном произвольном прокате. Но Анастасия допустила степ-аут на выезде с выброса. В остальном пермские грузины были безошибочны. Их общая сумма — 221,75 балла.
На третью ступень олимпийского подиума поднялись Хазе — Володин (219,09 балла), не справившиеся с волнением и допустившие в произвольной программе несколько ошибок.