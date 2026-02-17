Ричмонд
На Урале распространяют фейк о снятии брони с работников оборонных предприятий

В Свердловской области раскручивают фейк о снятии бронирования с работников оборонных предприятий.

Источник: Комсомольская правда

При помощи современных технологий злоумышленники сгенерировали фейковое письмо якобы от губернатора региона Дениса Паслера.

— С помощью современных технологий сгенерировано фейковое письмо в адрес руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, — рассказали в пресс-службе областной Антитеррористической комиссии.

В письме была написана ложная информация о снятии брони с тех сотрудников предприятий, которые находятся в запасе, якобы с целью дальнейшего заключения контракта с Министерством обороны РФ.

В ведомстве напоминают гражданам не переходить по фишинговым ссылкам и не отправлять информацию о кадрах заводов на электронные почты злоумышленников.