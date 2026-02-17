На Урале распространяют фейк о снятии брони с работников оборонных предприятий

При помощи современных технологий злоумышленники сгенерировали фейковое письмо якобы от губернатора региона Дениса Паслера.
— С помощью современных технологий сгенерировано фейковое письмо в адрес руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, — рассказали в пресс-службе областной Антитеррористической комиссии.
В письме была написана ложная информация о снятии брони с тех сотрудников предприятий, которые находятся в запасе, якобы с целью дальнейшего заключения контракта с Министерством обороны РФ.
В ведомстве напоминают гражданам не переходить по фишинговым ссылкам и не отправлять информацию о кадрах заводов на электронные почты злоумышленников.