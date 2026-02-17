В Шелеховском районе организаторы гонок на льду отказались от соревнований. Первый этап заезда был запланировал на 24 января, второй — 21 февраля. Однако гонки отменили из-за административных сложностей, возникших при согласовании спортивного мероприятия. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей организаторов.
— Предстоящий этап и все планы на текущую зиму аннулированы. Мы выполнили все технические и юридические требования, но столкнулись с непреодолимым административным барьером. Продолжать борьбу в этом сезоне больше нет возможности, — прокомментировали организаторы.
Напомним, в конце января 2026 года в Шелехове, на карьере, было пресечено проведение несанкционированных автогонок. Организаторы нарушили природоохранное законодательство. В отношении 11 водителей составлены протоколы за нарушения ПДД. Въезд к месту проведения гонок был перекрыт 24 января.