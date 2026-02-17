В Шелеховском районе организаторы гонок на льду отказались от соревнований. Первый этап заезда был запланировал на 24 января, второй — 21 февраля. Однако гонки отменили из-за административных сложностей, возникших при согласовании спортивного мероприятия. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей организаторов.