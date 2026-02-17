Ричмонд
МВД переложило ответственность за охрану школ на директоров

После случая в Атырауской области, где ученик принес в школу топор и ранил двух одноклассников, в МВД заявили, что за организацию охраны и недопуск оружия в учебные заведения отвечают сами школы, а не правоохранительные органы.

Источник: Курсив

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов сообщил, что позиция ведомства уже озвучивалась ранее и основная ответственность лежит не на полиции.

«Это вопрос министерства просвещения о создании условий для непроноса оружия или колющих предметов», — заявил Саргулов Галым.

Зампредседателя отметил, что МВД направило свои рекомендации в Минпросвещения и отработало вопросы с охранными организациями.

«Со стороны министерства внутренних дел мы уже представление дали, как оно должно быть. Организована работа с охранными организациями, инструктировали, собирались неоднократно», — отметил он.

При этом спикер указал, кто отвечает за выбор и организацию охраны в школах.

«В свою очередь, этот вопрос полностью зависит от директоров школ — какую охрану они наймут, как заключат договор и как организуют работу», — заявил Саргулов Галым.

Напомним, 5 февраля в Кульсары ученик одной из школ напал с топором на сверстников. Депутат мажилиса Ирина Смирнова, комментируя случившееся, заявила, что причины подобных ЧП связаны не с детьми, а с просчетами взрослых и формальным подходом к безопасности в школах.