В Татарстане к очистке улиц от снега могут привлечь студентов

Студенческие отряды готовы подключиться к масштабной уборке снега в Татарстане, если управляющие компании проявят заинтересованность, сообщил на брифинге глава Минмолодежи республики Азат Кадыров.
По словам министра, в связи с обрушимся на Казань обильного снегопада, можно рассмотреть возможность привлекать студентов к очистке улиц. Министерство готово даже содействовать в этом, если управляющие компании будут готовы нанимать молодежь.
Кадыров также отметил, что уже сейчас студенческие отряды и волонтеры активно помогают в расчистке снега у соцобъектов и во дворах пожилых людей.