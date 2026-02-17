Ричмонд
В Татарстане к очистке улиц от снега могут привлечь студентов

Управляющим компаниям надо только согласится их нанять.

Источник: Комсомольская правда

Студенческие отряды готовы подключиться к масштабной уборке снега в Татарстане, если управляющие компании проявят заинтересованность, сообщил на брифинге глава Минмолодежи республики Азат Кадыров.

По словам министра, в связи с обрушимся на Казань обильного снегопада, можно рассмотреть возможность привлекать студентов к очистке улиц. Министерство готово даже содействовать в этом, если управляющие компании будут готовы нанимать молодежь.

Кадыров также отметил, что уже сейчас студенческие отряды и волонтеры активно помогают в расчистке снега у соцобъектов и во дворах пожилых людей.