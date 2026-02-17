Паралимпиада-2026: кто представит Казахстан на главном старте

XIV зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В масштабных соревнованиях примут участие более 600 спортсменов со всего мира, передает DKNews.kz.
Казахстан готовится к Паралимпиаде-2026.
Национальная сборная Казахстана выступит в двух дисциплинах. Спортсмены примут участие в соревнованиях по пара лыжным гонкам. Также команда будет представлена в пара биатлоне.
В состав сборной вошли Ербол Хамитов. В команду включен Александр Герлиц. За медали поборется Сергей Усольцев. Также в составе Юрий Березин. Страну представит Анна Грачёва. В заявку вошел Нурлан Алимулы. Кроме того, участие примет Денис Кобаль.
В настоящее время казахстанские параспортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в швейцарском Санкт-Морице.
Будет разыграно 79 комплектов медалей.
В рамках Паралимпийских игр планируется разыграть 79 комплектов наград. Программа соревнований включает пара сноуборд. Также предусмотрен пара хоккей. В перечне дисциплин горнолыжный спорт. Кроме того, спортсмены выступят в керлинге на колясках. В программу входят пара биатлон и пара лыжные гонки.
Церемония открытия пройдет на исторической арене.
Торжественная церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоится 6 марта. Она пройдет на арене «Арена ди Верона».