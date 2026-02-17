В России Telegram могут полностью заблокировать с 1 апреля — СМИ

«По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.