В России Telegram могут полностью заблокировать с 1 апреля — СМИ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) может полностью заблокировать в России созданный предпринимателем Павлом Дуровым мессенджер Telegram, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Информацию о полной блокировке Telegram РИА Новости прокомментировали в РКН:

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

На прошлой неделе в РКН заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.

10 февраля 2026 года стало известно, что Роскомнадзор принял решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России. Комментируя ситуацию, основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что «людей хотят загнать в приложение для слежки».

12 февраля разработчики WhatsApp заявили, что в России пытались полностью заблокировать популярный мессенджер. По их мнению, таким образом российские власти попытались «заставить людей перейти на государственное, не защищенное от слежки приложение».

