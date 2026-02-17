В России Telegram могут полностью заблокировать с 1 апреля — СМИ

Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
«По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.
Информацию о полной блокировке Telegram РИА Новости прокомментировали в РКН:
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
На прошлой неделе в РКН заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.
10 февраля 2026 года стало известно, что Роскомнадзор принял решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России. Комментируя ситуацию, основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что «людей хотят загнать в приложение для слежки».
12 февраля разработчики WhatsApp заявили, что в России пытались полностью заблокировать популярный мессенджер. По их мнению, таким образом российские власти попытались «заставить людей перейти на государственное, не защищенное от слежки приложение».