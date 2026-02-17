МакSим поблагодарила казахстанцев — в ответ фанаты обрушили ее соцсети

Так, 12 февраля 2026 года поклонники певицы смогли услышать любимые композиции в Алматы. Уже после музыкального мероприятия сама артистка заявила, что это было невероятно.
«Спасибо за вашу энергию, за иногда такие внимательные глаза, будто ждущие ответа. Надеюсь, что в этот вечер вы его услышали», — обратилась она с благодарностью к слушателям из Алматы.
Уже 14 февраля полный зал МакSим собрала в столице Казахстана.
Зрители из Астаны также услышали слова про признательность.
«Спасибо, Астана! Знаю, что сюда приехали многие из соседних городов. Рада, что возвращается традиция собираться компаниями и вместе с артистом проезжать тур по ближайшим городам — это очень ценно! Именно в таких поездках рождаются особенные воспоминания, и часто люди остаются друзьями на всю жизнь. Эмоции были невероятные!» МакSим.
Поклонники творчества романтической исполнительницы не остались без ответа и обрушили ее соцсети комплиментами и дали высокую оценку выступлениям.
Это был невероятный концерт, такое умиротворение и расслабление. Прилетели за день до концерта из города Семей! Спасибо огромное за эти эмоции. Максим, вы нереальная. Это было волшебно. Вы сделали наш вечер. Астана. 14.02.2026 — мой лучший День влюбленных! Галия — 40 лет, мама 4-ых детей прилетела с Петропавловска на концерт в Астану! Лучшая, спасибо за такой прекрасный вечер. Будем ждать еще. Прошло 20 лет, такая же, не изменилась. Очень рада, что вы наконец побывали у нас в Казахстане, приезжайте еще обязательно. Это было так нежно и со вкусом. Очень понравилось живое исполнение певицы и игра всего коллектива музыкантов. Первый раз на вашем концерте и это было нечто, в следующий раз только фан-зона. Прекрасный концерт. Невероятно красивая, с теплой доброй энергетикой. Это платье бомбическое просто, невозможно глаз оторвать. Спасибо за такой чудесный вечер и эмоции! Вы просто супер! Вспомнили свои школьные годы! Словно вернулись в ту прекрасную молодость и были в великолепном состоянии. Спасибо вам! Были с подругой, и вспоминали студенческие годы под ваши песни.
Немного ранее казахстанская оперная певица Зарина Алтынбаева поделилась с поклонниками серией кадров с женщинами-легендами. Ими оказались Роза Рымбаева и Бибигуль Тулегенова.