МакSим поблагодарила казахстанцев — в ответ фанаты обрушили ее соцсети

Это был невероятный концерт, такое умиротворение и расслабление. Прилетели за день до концерта из города Семей! Спасибо огромное за эти эмоции. Максим, вы нереальная. Это было волшебно. Вы сделали наш вечер. Астана. 14.02.2026 — мой лучший День влюбленных! Галия — 40 лет, мама 4-ых детей прилетела с Петропавловска на концерт в Астану! Лучшая, спасибо за такой прекрасный вечер. Будем ждать еще. Прошло 20 лет, такая же, не изменилась. Очень рада, что вы наконец побывали у нас в Казахстане, приезжайте еще обязательно. Это было так нежно и со вкусом. Очень понравилось живое исполнение певицы и игра всего коллектива музыкантов. Первый раз на вашем концерте и это было нечто, в следующий раз только фан-зона. Прекрасный концерт. Невероятно красивая, с теплой доброй энергетикой. Это платье бомбическое просто, невозможно глаз оторвать. Спасибо за такой чудесный вечер и эмоции! Вы просто супер! Вспомнили свои школьные годы! Словно вернулись в ту прекрасную молодость и были в великолепном состоянии. Спасибо вам! Были с подругой, и вспоминали студенческие годы под ваши песни.