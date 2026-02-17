Белорусский врач назвала «красные флаги» при головной боли, которые должны насторожить пациента и врача

«Красные флаги» при головной боли, которые должны насторожить врача и подтолкнуть его к поиску причины головной боли у пациента, в программе «PRO Здоровье» на YouTube-канале «СБ ТВ» назвала главный научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, доктор медицинских наук Ирина Марьенко.
По ее словам, это может быть головная боль, которая все время локализована в одном и том же месте, или же ежедневная головная боль с приступами, нарастающими по интенсивности.
«Это громоподобная головная боль, как будто гром ударил в голове. Это характерно, например, для кровоизлияния. Если головная боль сопровождается температурой, неукротимой рвотой, похуданием, то это признаки, которые нацелить специалиста на дообследование пациента», — подчеркнула специалист.
По словам Ирины Марьенко, головная боль характерна для внутримозгового излияния, а вот при ишемическом инсульте головная боль встречается не так часто.
«При внутримозговом кровоизлиянии головная боль интенсивная, может быть даже нарушение сознания на фоне боли, может быть судорожный приступ, неукротимая тошнота, рвота», — отметила медик.
Ирина Марьенко подчеркнула, что мигренозный инсульт также возможен, это осложнение мигрени.
