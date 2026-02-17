В Ростовской области пройдут теннисные турниры для профессионалов и любителей

Так, всероссийские соревнования среди мужчин и женщин пройдут с 23 февраля по 1 марта. Сразу следом, 27 и 28 февраля, там же, в Донской академии тенниса, разыграют «Кубок вызова». В нем сразятся ветераны и любители из регионов ЮФО и команда «Донбасс».