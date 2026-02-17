Документы из ЦОНа теперь можно забрать даже ночью и в выходные

Как сообщает Госкорпорация «Правительство для граждан», постаматы работают 24/7 без перерывов и выходных. Чтобы получить документ, достаточно ввести индивидуальный код из SMS и пройти биометрическую идентификацию — ячейка откроется автоматически.
Где найти постаматы.
На сегодня постаматы установлены в 10 регионах страны (всего 14 устройств). Через них можно получить результаты по 19 видам госуслуг:
повторные свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти; архивные справки; дубликаты аттестатов и дипломов.
В 2025 году чаще всего постаматами пользовались жители Семея, Тараза и Туркестана.
Как получить документ через постамат:
При оформлении услуги в ЦОНе выбрать способ получения «через постамат» и дать согласие. После готовности документа приходит SMS с кодом. Забрать документ нужно в течение 3 дней, иначе он вернется в ЦОН на обычную выдачу.
Стоимость услуги в 2026 году — 518 тенге.
Адреса ЦОНов с постаматами:
Астана (ул. Керей, Жанибек хандар, 4 и пр. Республики, 43) Алматы (Медеуский район — ул. Маркова, 44; Ауэзовский — ул. Жандосова, 51; Алатауский — мкр. Нуркент, 5/17) Шымкент (Аль-Фарабийский — ул. Жангельдина, 13А; Каратауский — ул. Толеметова, 35) Тараз (пр. Толе би, 89Г) Кордай (ж/м Батыс, 25) Караганда (пр. Шахтеров, 5/2) Кызылорда (пр. Астана, 46) Павлодар (ул. Павлова, 48) Туркестан (160 квартал, строение 236) Семей (ул. Папанина, 34А).
Госкорпорация отметила, что постаматы делают госуслуги удобнее, особенно для тех, кто не может прийти в ЦОН днем. Сервис будет расширяться.