Таксист раскрыл заработок на электромобиле в бизнес-классе Алматы

Подготовка и дополнительный заработок.
Рабочая смена началась не с линии, а с частных заказов. Из-за загруженного багажника (перевозка 12 подушек) Юсуфу пришлось сначала выполнить три доставки в пригород Алматы: Первомайку, Пятилетку и село Жандосово.
Этот этап занял значительную часть времени, но принес в копилку 11 тыс. тенге. При этом на дорогу до Жандосово (около 45 км) ушло 20% заряда аккумулятора при температуре −4°C.
Работа в бизнес-классе и коэффициенты.
Выйдя на линию в 16:00, водитель включил три тарифа: Электро, Комфорт+ и Бизнес. В этот день такси в Алматы порадовало «фиолетовыми» зонами — повышенными коэффициентами от 1.4 до 2.1.
Ключевые заказы смены:
Джандосова — Аксай 1: 4370 тенге за 25 минут пути. Заказ с бонусом: Поездка в аэропорт с учетом бонуса 1200 тенге (который перекрыл комиссию парка) принесла почти 5000 тенге. Заказы из аэропорта: Благодаря короткой очереди на парковке, следующий заказ по «бизнесу» пришел всего через 5 минут.
Реальный запас хода электрокара зимой.
Для автолюбителей самым важным вопросом остается автономность. Юсуф начал день с зарядом 77%. После всех поездок и работы на линии остаток составил 14%. Итоговый пробег на одном заряде — 174 км. По расчетам блогера, в зимних условиях Алматы предел электрокара составляет около 200 км, после чего критически важно ехать на станцию.
Итоги смены: сколько можно заработать.
Чистое время работы в приложении Яндекс Такси составило 3 часа 35 минут. За этот короткий промежуток удалось выполнить 5 заказов и заработать 16,8 тыс. тенге.
Общий заработок в такси (вместе с утренними доставками) составил почти 28 тыс. тенге. Для неполного рабочего дня на электромобиле — результат более чем достойный, учитывая экономию на топливе, считает Юсуф.
