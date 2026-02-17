Таксист раскрыл заработок на электромобиле в бизнес-классе Алматы

Для автолюбителей самым важным вопросом остается автономность. Юсуф начал день с зарядом 77%. После всех поездок и работы на линии остаток составил 14%. Итоговый пробег на одном заряде — 174 км. По расчетам блогера, в зимних условиях Алматы предел электрокара составляет около 200 км, после чего критически важно ехать на станцию.