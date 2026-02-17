В Омской области суд постановил уничтожить контрафактную вакцину для индеек

«В ходе анализа документов установлено, что разрешение на ввод в гражданский оборот данной серии иммунобиологического лекарственного препарата в России не выдавалось. Согласно Федеральному закону “Об обращении лекарственных средств”, такие препараты признаются контрафактными, а их хранение и применение на территории страны категорически запрещены, так как их безопасность и эффективность не подтверждены государственными испытаниями», — сообщили в управлении.