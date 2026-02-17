Ричмонд
В Омской области суд постановил уничтожить контрафактную вакцину для индеек

Страна происхождения вакцины это США, иск в суд подавало областное управление Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 17 февраля, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области сообщило о решении областного Арбитражного суда (на фото) по его иску к ООО «Морозовская птицефабрика». Согласно ему, крупная партия живой вакцины «Г. Е. ВАК» против геморрагического энтерита индеек производства «ARKO LABORATORIES LTD» (США) должна быть уничтожена.

Решение вынесли 4 февраля. А нарушение ветеринарного законодательства специалисты ведомства выявили в октябре прошлого года в ходе профилактического визита. При осмотре ветеринарной аптеки предприятия обнаружили 70 флаконов препарата общим объемом около 140 тысяч доз.

«В ходе анализа документов установлено, что разрешение на ввод в гражданский оборот данной серии иммунобиологического лекарственного препарата в России не выдавалось. Согласно Федеральному закону “Об обращении лекарственных средств”, такие препараты признаются контрафактными, а их хранение и применение на территории страны категорически запрещены, так как их безопасность и эффективность не подтверждены государственными испытаниями», — сообщили в управлении.

Суд поддержал позицию ведомства, признав действия ООО незаконными. Согласно решению, компания обязано за свой счет организовать уничтожение изъятой партии в соответствии с правилами, утвержденными правительством России. Кроме того, с фабрики взыскано 50 тыс. рублей в доход федерального бюджета.

Ранее мы писали, что это же ведомство аннулировало 22 недостоверных декларации на зерно и масличные культуры.

