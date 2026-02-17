Донские предприниматели активно включились в премию «Любимый малый бизнес»

— Ростовская область традиционно славится своей предпринимательской жилкой. И премия «Любимый малый бизнес» наглядно это подтверждает: наше бизнес-сообщество очень активное и амбициозное. Почти 90% наших корпоративных клиентов в регионе — это малый бизнес. Мы гордимся тем, что в прошлом году сразу три донских участника стали победителями премии и получили федеральное признание. Уверен, что и в этом сезоне донские предприниматели громко заявят о себе на всю страну, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.