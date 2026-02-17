Донские предприниматели активно включились в премию «Любимый малый бизнес»

В Москве прошло экспертное мероприятие премии «Любимый малый бизнес», ставшее ключевым этапом определения победителей регионального и федерального уровней. Инициатором премии выступил Сбер. Премия ежегодно укрепляет статус одной из самых масштабных инициатив по поддержке предпринимательства в стране.
На участие в 2025 году было подано 42,7 тыс. заявок в 10 номинациях. Это почти на 40% больше, чем годом ранее, и более чем в 2,5 раза превышает показатель двухлетней давности.
Отбор участников проходил в несколько этапов и основывался на комплексной методологии, включающей аналитические данные банка, анализ репутации в открытых источниках и опросы.
Предприниматели Ростовской области также продемонстрировали высокую активность. Больше всего заявок поступило от представителей сферы сервиса и ремонта, продуктового ритейла, ресторанного бизнеса и сельского хозяйства.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением. Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка, из личного архива.
— Ростовская область традиционно славится своей предпринимательской жилкой. И премия «Любимый малый бизнес» наглядно это подтверждает: наше бизнес-сообщество очень активное и амбициозное. Почти 90% наших корпоративных клиентов в регионе — это малый бизнес. Мы гордимся тем, что в прошлом году сразу три донских участника стали победителями премии и получили федеральное признание. Уверен, что и в этом сезоне донские предприниматели громко заявят о себе на всю страну, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Премия «Любимый малый бизнес» стала для многих предпринимателей точкой роста и возможностью заявить о себе, как рассказала победительница прошлого года, руководитель дома красоты «BE SLIM» Татьяна Романенко из Таганрога. По ее словам, эта награда стала важным профессиональным признанием и подтверждением того, что малый бизнес получает не только финансовую, но и институциональную поддержку. Призовые средства компания направила на развитие новых направлений и повышение квалификации мастеров, что позволило расширить спектр услуг и повысить качество сервиса.
По итогам экспертного отбора определены 1 100 финалистов регионального этапа. Торжественные церемонии их награждения состоятся в марте и апреле в 11 городах страны.
Сообщается, что на федеральный уровень выйдут 100 победителей — каждый из них получит по 1 млн рублей на развитие бизнеса. Итоговая церемония пройдет в Москве в конце мая, где также назовут 10 обладателей Гран-при.