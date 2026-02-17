Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские ученые создали новый препарат от тревоги

Новый препарат повышает эффективность работы мозга и снижает риск привыкания.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградском государственном медицинском университете совместно с Российским педагогическим университетом им. Герцена разработали препарат, который может помочь при тревожных и депрессивных расстройствах.

Сейчас препарат успешно прошел доклинические испытания, и ученые готовят его к клиническим исследованиям.

В отличие от многих антидепрессантов, он не вмешивается напрямую в работу нейронов. Препарат повышает чувствительность рецепторов мозга к собственным сигнальным молекулам, таким как дофамин и ГАМК. Это снижает риск привыкания и побочных эффектов.

Препарат проявляет действие антидепрессанта и противотревожного средства, улучшает когнитивные функции, защищает нервные клетки и даже оказывает кардиопротективный эффект. Особое внимание ученые уделяют его применению для реабилитации людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

Низкая токсичность и отсутствие привыкания позволяют рассматривать как потенциальное безрецептурное средство.