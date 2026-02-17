Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода в Шелехове и селе Баклаши соответствует гигиеническим нормам после аварии

Все образцы питьевой воды отвечают санитарным нормам.

Источник: Комсомольская правда

Вода в Шелехове и селе Баклаши соответствует гигиеническим нормам. Специалисты провели исследования после коммунальной аварии, которая случилась на магистральном водопроводе 13 февраля 2026 года. Тогда в трех микрорайонах города и селе отключили холодную воду.

После восстановления водоснабжения и промывки системы нужно было убедиться в качестве питьевой воды.

— Лабораторные исследования проводились по микробиологическим, вирусологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Согласно анализам, все образцы питьевой воды отвечают санитарным нормам. Вопрос обеспечения жителей региона качественной питьевой водой находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что открытие ледовой переправы на Ольхон отложили из-за трещины.