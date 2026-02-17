Вода в Шелехове и селе Баклаши соответствует гигиеническим нормам после аварии

Вода в Шелехове и селе Баклаши соответствует гигиеническим нормам. Специалисты провели исследования после коммунальной аварии, которая случилась на магистральном водопроводе 13 февраля 2026 года. Тогда в трех микрорайонах города и селе отключили холодную воду.
После восстановления водоснабжения и промывки системы нужно было убедиться в качестве питьевой воды.
— Лабораторные исследования проводились по микробиологическим, вирусологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Роспотребнадзора региона.
Согласно анализам, все образцы питьевой воды отвечают санитарным нормам. Вопрос обеспечения жителей региона качественной питьевой водой находится на контроле надзорного ведомства.
