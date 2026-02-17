В Омской области погиб водитель «Жигулей», столкнувшись лоб в лоб с могучим грузовиком

Печальной новостью о жестком ДТП со смертельным исходом поделились в прокуратуре Омской области. По информации сотрудников ведомства, на трассе Омск—Русская Поляна, 39-летний омич допустил на своих «Жигулях» выезд на встречную полосу движения. В этот трагический момент его автомобиль столкнулся с мощным грузовым автомобилем «Фредлайнер». Страшный удар не оставил шансов водителю легкового автомобиля — от полученных травм он скончался на месте происшествия.