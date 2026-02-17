В правящей партии ПАС считают, что жители Молдовы должны радоваться дорогому газу: «Плакаться на высокие тарифы неуместно, ждем, что придет весна»

Жители Молдовы «должны радоваться», что у них есть дорогой газ и другие энергоресурсы, объявила депутат Марчела Адам из партии Майи Санду.
Депутат, отвечая на недовольство жителей Молдовы высокими тарифами, категорично потребовала «понимать условиях, в которых мы находимся»:
«Мы понимаем, что цены повысились, но надо понимать условия, в которых мы находимся. И если сравнить региональную ситуацию и просмотреть почему мы проходим через эти удорожания, то тогда придем к выводу, что хоть [газ] и дорогой, но мы должны радоваться, что у нас он есть».
В этом контексте она призвала помнить как тяжело сейчас на Украине и что на этом фоне «плакаться» на высокие тарифы в Молдове неуместно, когда «мы находимся в мире, в безопасности и ждём, что придёт весна».
Ну, цены такие в Молдове — потому что вы, власть, решили в полной секретности покупать такой дорогой газ. Хотели бы купить газ дешевле — купили бы. Но не захотели. И потратить чуть больше грантов на компенсации — тоже власть не захотела. Поэтому радоваться, что в стране людоедская власть — это вы сами давайте.
Просто к сведению. Депутат Марчела Адам зарабатывает в год 231 281 леев зарплаты и имеет еще 282 186 леев компенсации за парламентского советника. Её супруг работает на «Металферосе» и получает там 275 238 леев — всё это позволило депутатше взять кредит на 400 тысяч леев в банке под 9% всего на три года.
Ну и напоследок. Приход весны — это тоже заслуга Майи Санду и PAS?