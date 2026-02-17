Поезда до Крыма и обратно, идущие через Воронеж, задерживаются от 4,5 до 12 часов

Наиболее серьезные задержки по данным на 12:00 зафиксированы у составов, связывающих Крым с Москвой и Санкт-Петербургом через воронежский узел. Так, поезд № 077/078 (Санкт-Петербург — Симферополь) отстает от графика на 12 часов, а составы № 007/008 (Санкт-Петербург — Севастополь) и № 091/092 (Москва — Севастополь) следуют с опозданием от 8,5 до 10,5 часов. Также значительные задержки наблюдаются у поездов № 195/196 и № 027/028, курсирующих между Москвой и Симферополем через Воронеж — от 4,5 часа.