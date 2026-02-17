Поезда до Крыма и обратно, идущие через Воронеж, задерживаются от 4,5 до 12 часов

Движение поездов через Крымский мост официально возобновлено. Несмотря на запуск сообщения, из-за масштабного технического сбоя многие поезда «Таврия», следующие через Воронеж, задерживаются на срок от 4,5 до 12 часов. Об этом в полдень 17 февраля сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Наиболее серьезные задержки по данным на 12:00 зафиксированы у составов, связывающих Крым с Москвой и Санкт-Петербургом через воронежский узел. Так, поезд № 077/078 (Санкт-Петербург — Симферополь) отстает от графика на 12 часов, а составы № 007/008 (Санкт-Петербург — Севастополь) и № 091/092 (Москва — Севастополь) следуют с опозданием от 8,5 до 10,5 часов. Также значительные задержки наблюдаются у поездов № 195/196 и № 027/028, курсирующих между Москвой и Симферополем через Воронеж — от 4,5 часа.
Для пассажиров, чье время в пути увеличилось более чем на 4 часа, по словам компании-перевозчика, организовано обеспечение питанием и питьевой водой. Начальники поездов информируют пассажиров о расчетном времени прибытия на станции по мере продвижения составов.
Для получения оперативной информации по конкретным рейсам работает горячая линия 8 800 775 54 53.