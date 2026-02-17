В Петербурге создали цифровую модель печи остекловывания ядерных отходов

«Модель показывает, как перемещается стекломасса, как меняется температура в разных зонах и как оборудование реагирует на смену режимов. Это особенно важно для обеспечения эффективной работы такого сложнейшего оборудования, как печь остекловывания. Цифровая модель учитывает влияние сложных физических процессов, в том числе теплообмен, гидродинамику, электродинамику и т. д. Одновременный учет множества вводных параметров и их взаимодействие позволяет проводить сложнейшие исследования для оптимизации процесса остекловывания “в цифре”, что дешевле и безопаснее, чем натурные испытания», — отметил ведущий инженер отдела кросс-отраслевых технологий Инжинирингового центра (CompMechLab) ПИШ СПбПУ Дмитрий Евстратов.