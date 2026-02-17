Почти 142 тысячи нарушений закона выявили прокуроры в прошлом году в Ростовской области

Отдельно Юрий Слюсарь остановился на безопасности. В регионе выросло число терактов и преступлений, которые совершают иностранцы. А еще — IT-преступлений: колл-центры с Украины каждый день атакуют россиян. Как подчеркнул губернатор, противостоять этому можно только новыми методами работы.