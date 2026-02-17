Почти 142 тысячи нарушений закона выявили прокуроры в прошлом году в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поставил задачи перед прокуратурой на 2026 год. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Как сказано в сообщении, за прошлый год прокуроры нашли почти 142 тысячи нарушений закона и помогли людям вернуть почти 15 миллионов рублей долгов по зарплате.
Теперь одна из главных тем на 2026 год — помощь бойцам и их семьям. Также под особый контроль возьмут стройки школ и спортивных объектов. Если подрядчики срывают сроки или халтурят, прокуратура должна реагировать жестко.
Отдельно Юрий Слюсарь остановился на безопасности. В регионе выросло число терактов и преступлений, которые совершают иностранцы. А еще — IT-преступлений: колл-центры с Украины каждый день атакуют россиян. Как подчеркнул губернатор, противостоять этому можно только новыми методами работы.
