«Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз». Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в&nbs

Лукашенко поставил задачу перед Совмином, вспомнив прорыв теплотрассы в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед правительством, вспомнив прорыв теплотрассы в Минске, который случился 19 января. Об этом сообщает БелТА.

Глава Беларуси остановился на вопросах дорог, капитального ремонта жилья, качества воды. Он уточнил, что у Совета министров есть все инструменты (в их числе государственные программы и специальные полномочия) для того, чтобы эффективно решать озвученные вопросы.

Также Александр Лукашенко поручил правительству планово заняться модернизацией тепловых и электрических сетей.

— Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз, — подчеркнул президент.

По его словам, то же самое с обеспечением электричеством. Лукашенко сообщил, что на зарядных станциях — очереди, в доме и на даче электроотопление — проблема, разрешений не дают:

— Какие-то инфраструктурные чудеса при избытке генерирующих мощностей!

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, в чем Беларусь отстает от развитых стран в два — три раза.

Тем временем Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже.

Кроме того, Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси.

