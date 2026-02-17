«Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз». Лукашенко поручил правительству заняться модернизацией тепловых и электросетей в&nbs

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед правительством, вспомнив прорыв теплотрассы в Минске, который случился 19 января. Об этом сообщает БелТА.
Глава Беларуси остановился на вопросах дорог, капитального ремонта жилья, качества воды. Он уточнил, что у Совета министров есть все инструменты (в их числе государственные программы и специальные полномочия) для того, чтобы эффективно решать озвученные вопросы.
Также Александр Лукашенко поручил правительству планово заняться модернизацией тепловых и электрических сетей.
— Чтобы ситуация с прорывом теплотрассы, как в Минске, не повторилась и не пришлось разгребать ее последствия в мороз, — подчеркнул президент.
По его словам, то же самое с обеспечением электричеством. Лукашенко сообщил, что на зарядных станциях — очереди, в доме и на даче электроотопление — проблема, разрешений не дают:
— Какие-то инфраструктурные чудеса при избытке генерирующих мощностей!
