В Ростовском военном госпитале освятили православный храм

Литургию провел глава Донской митрополии митрополит Меркурий. Храм, построенный за год, назван в честь святителя Луки Крымского — хирурга и священника, который в войну спасал раненых.
«Теперь у бойцов и врачей есть место, куда можно прийти перед операцией, поставить свечу, побыть в тишине. Здесь будут лечить душу», — написал господин Слюсарь.
