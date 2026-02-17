Ричмонд
В Ростовском военном госпитале освятили православный храм

Во вторник в Ростовском военном госпитале освятили православный храм. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Источник: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Литургию провел глава Донской митрополии митрополит Меркурий. Храм, построенный за год, назван в честь святителя Луки Крымского — хирурга и священника, который в войну спасал раненых.

«Теперь у бойцов и врачей есть место, куда можно прийти перед операцией, поставить свечу, побыть в тишине. Здесь будут лечить душу», — написал господин Слюсарь.

