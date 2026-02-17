Юный омич решил повторить трюк из интернета, теперь его зрение пытаются спасти врачи

Длительной и сложной реабилитацией закончилась для 14-летнего омича попытка повторить химический опыт, снятый на видео в одной из распространенных социальных сетей. Собранные им по приведенной в интернете инструкции химические ингредиенты повели себя не так, как это было на видео. В итоге юноша получил жуткие щелочные ожоги глаз и лица. За его зрение борются специалисты омской Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева. Сейчас мальчик проходит длительную и сложную реабилитацию. Несмотря на все усилия врачей, у него зафиксирована частичная потеря зрения.