Юный омич решил повторить трюк из интернета, теперь его зрение пытаются спасти врачи

Трендовое видео из социальной сети обернулось катастрофическим последствиями для 14-летнего жителя Омска.

Источник: Комсомольская правда

Прибавил работы омским офтальмологам 14-летний подросток. Юноша получил серьезные щелочные ожоги глаз и лица, повторяя трендовое видео из социальной сети. Теперь его зрение пытаются спасти специалисты.

Длительной и сложной реабилитацией закончилась для 14-летнего омича попытка повторить химический опыт, снятый на видео в одной из распространенных социальных сетей. Собранные им по приведенной в интернете инструкции химические ингредиенты повели себя не так, как это было на видео. В итоге юноша получил жуткие щелочные ожоги глаз и лица. За его зрение борются специалисты омской Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева. Сейчас мальчик проходит длительную и сложную реабилитацию. Несмотря на все усилия врачей, у него зафиксирована частичная потеря зрения.

